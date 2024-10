Koningspaar praat met internationale astronauten over hun werk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagavond in het Koninklijk Paleis Amsterdam gesproken met astronauten. De ontmoeting was ter ere van het Planetary Congress van de Association of Space Explorers, waarvoor astronauten van over de hele wereld in Nederland zijn.

Onder anderen de Nederlandse astronaut André Kuipers is lid van de vereniging en was in het paleis aanwezig. In totaal zijn ongeveer 400 astronauten uit 38 landen van over de hele wereld lid.

Het thema van dit jaar is Generation Space – shaping the future together. Met het evenement wordt de focus gelegd op hoe ruimtevaart kan bijdragen aan een gezonde planeet. Willem-Alexander en Máxima spraken hierover met de aanwezige astronauten.