Koningspaar praat met Vlaardingers over situatie Gaza en Israël

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag een bezoek gebracht in Vlaardingen. Ze gingen in gesprek met vertegenwoordigers van de Palestijnse gemeenschap in de stad en met mensen met een Joodse achtergrond over de invloed van de situatie in Gaza en Israël. Vlaardingen heeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland, naar schatting ongeveer 4000 mensen.

Op het stadhuis spraken Willem-Alexander en Máxima met drie generaties Vlaardingers met Palestijnse wortels over hun gevoelens ten aanzien van de situatie in Gaza en Israël en over hoe ze meeleven met de Palestijnse bevolking. Daarna spraken de koning en koningin in het stadsarchief met mensen met een Joodse achtergrond die een binding hebben met de regio. Ook hoorden Willem-Alexander en Máxima tijdens een wandeling meer over de geschiedenis van de Joden in Vlaardingen.

De koning en koningin hebben in het afgelopen jaar vaker met vertegenwoordigers gesproken over de situatie in Gaza. Zo spraken ze in februari in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema met Amsterdammers over de impact van de situatie in Gaza en Israël in Nederland. In november sprak het koningspaar op Paleis Huis ten Bosch ook over dat onderwerp met vertegenwoordigers van organisaties, maatschappelijke groepen en initiatieven in Nederland.