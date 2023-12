Koninklijk gezin poseert tijdens winterfotosessie in Den Haag

Het koninklijk gezin gaat vrijdag weer op de foto tijdens de jaarlijkse winterfotosessie. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en dochters Amalia (20), Alexia (18) en Ariane (16) poseren voor fotografen op een locatie in Den Haag die na afloop bekend wordt gemaakt. Er is geen ruimte voor het stellen van vragen.

De fotosessies werden voorheen altijd op twee vaste momenten georganiseerd. Dat waren het einde van de zomervakantie en tijdens de wintersportvakantie van het koninklijk gezin. Begin vorig jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend met die vaste momenten te stoppen, omdat niet altijd alle gezinsleden daarbij aanwezig konden zijn.

In juni ging het koninklijk gezin ook al op de foto, tijdens de zomerfotosessie. Dat was op het Zuiderstrand in Den Haag, bij strandtent La Cantina. Het hele gezin was aanwezig samen met hondje Mambo. Na afloop van die sessie was er wel ruimte voor het stellen van vragen.