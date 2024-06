Koninklijke onderscheiding voor The Crown-actrice Imelda Staunton

Actrice Imelda Staunton, bekend van onder meer The Crown en Downton Abbey, is een van de Britten die een koninklijke onderscheiding krijgt van koning Charles. Ze mag voortaan Dame voor haar naam zetten.

Duran Duran-frontman Simon Le Bon en Boney M-zangeres Liz Mitchell zijn benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE). Andere mensen die een lintje krijgen zijn onder anderen wielrenner Mark Cavendish, danseres Amy Dowden en actrice Rose Ayling-Ellis.

De Birthday Honours werden zaterdag bekendgemaakt, op de dag dat de verjaardag van de monarch wordt gevierd. Zaterdag is ook Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade. Vrijdagavond werd bekend dat prinses Catherine, die wordt behandeld voor kanker, aanwezig is bij de viering. Het is haar eerste openbare optreden in lange tijd.