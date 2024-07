Koninklijke trein gaat volgende week naar Spoorwegmuseum

De koninklijke trein krijgt vanaf vrijdag 12 juli een plekje in het Spoorwegmuseum in Utrecht. NS-directeur Wouter Koolmees zal de SR10, zoals het rijtuig heet, dan officieel overdragen aan het museum. De trein moet om 11.29 uur aankomen, meldt het museum in een aankondiging.

In juni 2023 werd tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België bekend dat het de laatste rit van de koninklijke trein zou worden. Het was toen bijna veertig jaar in gebruik geweest. In het museum krijgt het voertuig een plek naast de andere koninklijke rijtuigen SR1, 8 en 9 en de koninklijke wachtkamer. Tijdens het Open Trein Festijn van 20 tot en met 22 september gaat de SR10 voor het eerst open voor publiek.

SR10 werd in 1993 in gebruik genomen als koninklijk rijtuig, maar werd al in 1980 gebouwd als intercityrijtuig voor de eerst klasse. De trein beschikt over een salon met vergadertafel en een zithoek met fauteuils en een tweepersoonsbankje. Verder heeft de trein twee slaapruimten met elk een stapelbed, een klein bureau en een douche- en toiletruimte met wastafel. Ook is er een slaapruimte met een stapelbed voor begeleidend personeel en een keukentje. De SR10 werd in februari 1994 voor het eerst ingezet op een reis van de koninklijke familie naar Oostenrijk.