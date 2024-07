Koninklijke trein met vertraging aangekomen bij Spoorwegmuseum

De koninklijke trein is vrijdag aan het eind van de ochtend met een paar minuten vertraging aangekomen op station Maliebaan in het Spoorwegmuseum in Utrecht. In de stromende regen kwam het rijtuig een paar minuten na de geplande aankomsttijd van 11.29 uur binnen op perron 2.

NS-directeur Wouter Koolmees was een van de passagiers van de trein, die vrijdag zijn allerlaatste ritje maakte. Hij stapte op in Bilthoven, vertelde hij bij aankomst. Koolmees draagt het rijtuig vrijdag namens de Nederlandse Spoorwegen over aan het museum. Het koningsblauwe treinstel met dubbele gele strepen onder en boven de ruiten, komt naast de al eerder geschonken oudere koninklijke treinen te staan.

In juni 2023 maakte de NS bekend dat de koninklijke trein “met pensioen” zou gaan. Volgens de NS was de trein aan het einde van zijn levensduur. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima maakten van 20 tot en met 22 juni 2023 tijdens het staatsbezoek aan België voor het laatst gebruik van de koninklijke trein.