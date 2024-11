Kroonprins Bin Salman afwezig bij G20-top, stuurt vervanger

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zal niet aanwezig zijn bij de G20-top die vanaf maandag in Rio de Janeiro wordt gehouden. Dat meldt staatspersbureau SPA zondag na eerdere berichtgeving van persbureau Bloomberg. Om de Saudische delegatie te leiden heeft de 39-jarige kroonprins zijn minister van Buitenlandse Zaken naar Brazilië laten afreizen.

Een exacte reden voor zijn afwezigheid is niet gegeven. Zaterdag meldde Bloomberg dat Bin Salman verstek zou hebben laten gaan door de lange vliegreis. Tegen de gemiddeld veertien uur durende vlucht zou de troonopvolger, door “een chronische gehooraandoening”, niet opgewassen zijn.

Tijdens de top van vorig jaar, gehouden in New Delhi in India, was Bin Salman wel een van de aanwezigen.