Kroonprins Dubai kijkt uit naar post als defensieminister VAE

Kroonprins Hamdan van Dubai kijkt uit naar zijn nieuwe rol als minister van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat zegt de prins zaterdag in een bericht op X, na zijn beëdiging eerder deze week. De 41-jarige royal, ook wel Fazza genoemd, sprak vrijdag in de hoofdstad Abu Dhabi met de president en nationaal veiligheidsadviseur van het land over zijn aanstelling.

Hamdan schrijft “dankbaar” te zijn voor “het vertrouwen dat Zijne Koninklijke Hoogheid sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan en Mohammed bin Rashid al-Maktoum in mij hebben gesteld”. Laatstgenoemde, de vader van Hamdan, droeg het stokje afgelopen week over aan zijn zoon. De heerser van het emiraat Dubai bekleedde sinds 1971, het jaar waarin de VAE hun onafhankelijkheid uitriepen, onafgebroken de post van defensieminister.

Hamdan werd, samen met nog vier andere ambtsgenoten, ook benoemd tot vicepremier. Over het gesprek met de president vrijdag schrijft de kroonprins verder hem te hebben verzekerd alles te doen “om de visie van onze leiders te vervullen, de natie te dienen en ervoor te zorgen de vlag van de VAE altijd hoog te houden”.

Met maar liefst 16,4 miljoen volgers op Instagram is Hamdan een van de bekendste royals van de VAE. Als tweede zoon van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum werd hij in 2006 plaatsvervangend heerser van Dubai, om twee jaar later te worden benoemd tot kroonprins. Hij baarde opzien in 2013 toen hij met de vlag van het land plaatsnam op de top van de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. Hamdan deed dit om de winst van de stad Dubai te vieren voor het binnenhalen van de Wereldtentoonstelling van 2020.