Kroonprins Haakon verwelkomt koning Willem-Alexander in Oslo

De Noorse kroonprins Haakon heeft koning Willem-Alexander donderdagochtend welkom geheten in Oslo. Hij deed dat bij een bedrijf waar de koning en de kroonprins deze ochtend een rondleiding krijgen. Oslo is de laatste stop van de driedaagse reis van de koning aan Denemarken en Noorwegen, die in het teken staat van de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.

De koning en de kroonprins ontmoetten elkaar bij Hystar, een producent van elektrolysers. Een elektrolyser wordt gebruikt om water met behulp van elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof. De elektrolysers van Hystar zouden efficiënter zijn in het produceren van het schone, groene waterstof dan eerdere, meer gangbare modellen.

De royals woonden daarna een paneldiscussie bij over de ontwikkeling van de waterstofmarkt, waar ook de Nederlandse minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans en de Noorse minister van Handel en Industrie Cecilie Myrseth aan deelnamen. Myrseth gaf aan dat het voor velen technisch complexe onderwerp waterstof haar soms ook “boven de pet gaat”, maar dat de groene transitie “geen science fiction” is en dat samenwerking, zoals tussen Nederland en Noorwegen, daarin van belang is.

Een van de Noorse aanwezigen refereerde aan de speech van de koning dinsdag in Denemarken, waarin het staatshoofd de ontwikkeling van de waterstofmarkt vergeleek met het sprookje van Het lelijke eendje. De Noor was het ermee eens dat de markt nog ingewikkeld is, “maar uiteindelijk zal uitgroeien tot een mooie zwaan”.