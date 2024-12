Kroonprinses Mette-Marit wordt niet verhoord in zaak rond zoon

De Noorse kroonprinses Mette-Marit wordt niet verhoord in de zaak die draait om haar zoon Marius Borg Høiby. Dat zegt advocaat Petter Grødem, die een van de exen van Høiby bijstaat, tegen verschillende Noorse media.

Grødem is de advocaat van Juliane Snekkestad. Snekkestad had tussen 2017 en 2022 een relatie met Høiby. Ze beschuldigde hem eerder dit jaar van psychisch en fysiek geweld tijdens de relatie. Naast Snekkestad zijn er nog meer vrouwen die de 27-jarige Høiby beschuldigen van mishandeling. Høiby wordt ook verdacht van meerdere verkrachtingen.

De advocaat was van mening dat Mette-Marit relevante informatie over de zaak zou hebben. “Het openbaar ministerie heeft besloten dat het niet nodig is om Mette-Marit op te roepen voor verhoor”, zegt Grødem. Hij stelt verbaasd te zijn over die beslissing. “Als ik de politie vraag om een getuige op te roepen, doen ze dat meestal. Dus ik ben verrast door de beslissing,” zegt Grødem.

Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie en de stiefzoon van kroonprins Haakon. Hij heeft geen koninklijke titel.