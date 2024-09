Langlaufster Marit Bjørgen was voorbeeld voor Ingrid Alexandra

De Noorse prinses Ingrid Alexandra (20) was in haar jeugd een grote fan van langlaufster Marit Bjørgen. Dat liet haar moeder kroonprinses Mette-Marit woensdag los tijdens een bezoek aan de gemeente Midtre Gauldal.

Mette-Marit sprak in een speech over Bjørgen naar aanleiding van een recente onthulling van een standbeeld van de sporter in het plaatsje. “Zij was en is een rolmodel voor veel kinderen en jongeren, ook voor onze dochter Ingrid. Toen ze klein was was Marit Bjørgen haar grote voorbeeld en lange tijd had ze zelfs een eigen poppenversie van Bjørgen.”

Bjørgen is met vijftien medailles, waarvan acht gouden, de meest succesvolle sporter op de Olympische Winterspelen. Ze beëindigde haar carrière in 2018.

Volgens Mette-Marit is het logisch dat Bjørgen nu geëerd is met een standbeeld. “Ze verdient het echt”, aldus de kroonprinses, die samen met haar man deze week op bezoek is in de regio.