Letizia juicht voor paralympisch kampioen Yassine Ouhdadi

De Spaanse koningin Letizia is zaterdag aanwezig bij verschillende evenementen op de Paralympische Spelen in Parijs. De vrouw van koning Felipe zat onder meer in het publiek voor de 5000 meter in de klasse T13, voor renners met een visuele beperking.

Letizia kon aan het einde van de wedstrijd juichen voor haar landgenoot Yassine Ouhdadi El Ataby. De atleet prolongeerde zijn paralympische titel. Hij won ook goud op de Paralympische Spelen van Tokio.

Op X feliciteerde het Spaanse hof de atleet met zijn prestatie. “Twee opeenvolgende Paralympische Spelen kampioen op de 5000 meter. Je hebt de race vanaf het begin gecontroleerd. Jouw talent kent geen limiet. Gefeliciteerd!”, aldus het hof.