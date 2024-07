Lid familie was in paleis Oslo tijdens incident molotovcocktails

Een lid van de Noorse koninklijke familie was maandag in het koninklijk paleis aanwezig toen er een molotovcocktail werd gegooid. Het is niet bekend om wie het gaat, meldt de Noorse nieuwsorganisatie NRK.

In ieder geval waren de Noorse koning Harald en koningin Sonja niet aanwezig. Ook kroonprins Haakon was niet in het paleis.

Een 50-jarige buitenlander werd opgepakt. De man was al bekend bij de politie. Hij gooide maandag brandende flessen tegen een deur van het paleis. De kleine brand die daardoor ontstond, kon snel worden geblust. Het Noorse hof kan nog niet zeggen hoe groot de schade is aan het paleis waar het koningspaar woont.