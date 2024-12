Man met mes en handboeien gearresteerd bij woning Victoria

Bij het huis van de Zweedse kroonprinses Victoria is woensdagavond een man aangehouden die zich daar vreemd gedroeg. Volgens het blad Aftonbladet had hij onder meer handboeien en een mes bij zich.

De man had volgens het Zweedse medium naast handboeien en een mes ook tape, een masker en een nepwapen op zak. Daarnaast zou hij ook een lijst van vooraanstaande mensen van een groot bekend bedrijf bij zich hebben gehad.

De bewaking van Slot Haga in het Hagaparken in Solna belde meteen de politie toen ze de verdachte man buiten de poort van het landgoed rond zagen hangen. De man is aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de Zweedse wapenwet en het voorbereiden van zware mishandeling.