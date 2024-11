Margriet en Pieter bij oratie van nieuwe hoogleraar leerstoel

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven waren vrijdag aanwezig bij de oratie van de nieuwe hoogleraar op de Prinses Margriet-leerstoel. Op sociale media deelde het koninklijk huis een foto van de bijeenkomst.

De Prinses Margriet-leerstoel werd in 2018 door het Rode Kruis en de Universiteit Twente aangeboden aan Margriet ter ere van haar 75e verjaardag. De leerstoel “richt zich op het beter inzetten van kennis over natuurrampen en klimaatverandering voor rampenpreventie en het meten en verbeteren van impact van humanitaire hulp op het gebied van rampenpreventie”, schreef het hof bij de foto. Marc van den Homberg is de nieuwe hoogleraar.

Na de oratie spraken de prinses en haar echtgenoot nog met Van den Homberg en andere betrokkenen.