Margriet en Pieter naar première Introdans-versie De Notenkraker

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn zaterdagavond 14 december aanwezig bij de première van De Notenkraker van dansgezelschap Introdans. De voorstelling wordt opgevoerd in Theater Orpheus in Apeldoorn, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekend.

De voorstelling gaat over “een zoektocht naar de eigen identiteit”, aldus de RVD. Choreograaf Jeroen Verbruggen maakte in 2014 een eigentijdse bewerking van De Notenkraker, een klassiek ballet dat voor het eerst in 1892 werd opgevoerd in Rusland. Het winterballet is de grootste productie die Introdans ooit heeft getoond.

Margriet, die beschermvrouwe van Introdans is, spreekt met Van Vollenhoven tijdens het bezoek in Apeldoorn met onder anderen de choreograaf van het stuk en de dansers.