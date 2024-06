Margriet en Pieter samen naar End of Season Gala van Introdans

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven gaan op zaterdagavond 29 juni samen naar het End of Season Gala van Introdans in Apeldoorn. De jongere zus van prinses Beatrix is beschermvrouwe van het dansgezelschap Introdans.

Introdans sluit het dansseizoen af met een programma dat bestaat uit zowel de hoogtepunten uit het eigen repertoire, als twee nieuwe werken. Het gezelschap laat werken zien van onder anderen Robert Battle, Sidi Larbi Cherkaoui, Adriaan Luteijn & Chantal de Vries.

Margriet en Pieter gaan na de voorstelling in gesprek met vier dansers die met het End of Season Gala afscheid nemen van Introdans. Ook zullen ze in gesprek gaan met de directie en de voorzitter van het dansgezelschap.