Marius Borg Høiby mag geen contact meer met slachtoffer

Marius Borg Høiby mag voorlopig niet meer in de buurt komen van de vrouw die hem beschuldigt van mishandeling. De stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon heeft een omgangsverbod gekregen, bevestigt de advocaat van het vermeende slachtoffer aan omroep NRK. Het verbod loopt tot en met maart.

De 27-jarige Høiby werd begin augustus gearresteerd na een geweldsincident. Hij wordt niet alleen verdacht van mishandeling, maar ook van vernieling en bedreiging.

Het slachtoffer, die een relatie had met Høiby, wilde in eerste instantie geen omgangsverbod. Na het incident werden de twee nog met elkaar gezien. Ook had de vrouw contact met Høiby’s moeder kroonprinses Mette-Marit.

In de zaak tegen Høiby zijn ook zijn ex-vriendinnen Juliane Snekkestad en Nora Haukland verhoord. Zij beschuldigden hem ook van psychisch en fysiek geweld. Høiby mag nog wel contact met hen hebben.