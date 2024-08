Marius Borg Høiby riskeert celstraf na toegeven mishandeling

Marius Borg Høiby, de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon, kan zomaar in de gevangenis belanden nu hij heeft toegegeven dat hij zijn vriendin heeft mishandeld. Dat zeggen verschillende strafrechtadvocaten tegen de Noorse zender TV2 op basis van de details die tot nu toe naar buiten zijn gekomen.

Høiby bekende woensdag in Noorse media dat hij vorige week gewelddadig is geweest tegen zijn vriendin. De 27-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit was naar eigen zeggen onder invloed van alcohol en cocaïne. Ook zegt hij dat hij last heeft van psychische stoornissen. De advocaat van het slachtoffer zegt dat hij de vrouw zou hebben gewurgd en geslagen.

Straffen voor mishandeling kunnen in Noorwegen variëren van een boete of taakstraf tot enkele maanden celstraf. Omdat Høiby zijn vriendin zou hebben gewurgd, is al snel sprake van een gevangenisstraf, zegt een van de advocaten. Als Høiby bereid is zich te laten behandelen voor zijn drugsgebruik, kan dat verzachtend werken.

Voor zover bekend heeft Høiby nog geen verklaring afgelegd bij de politie.