Mark Cavendish geridderd op Windsor Castle

De Britse wielrenner Mark Cavendish is woensdag op Windsor Castle geridderd door prins William, de Britse troonopvolger. De van het eiland Man afkomstige sprinter is onderscheiden vanwege zijn grote verdiensten voor de wielersport en zijn inzet voor goede doelen. Cavendish is voortaan ridder-commandeur van het Britse Rijk. Hij mag zich voortaan laten aanspreken met de titel ‘Sir’.

Cavendish boekte in juli zijn 35e etappezege in de Tour de France en werd daarmee recordhouder wat betreft aantal ritoverwinningen. Eerder deelde hij het record met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx. De 39-jarige Brit nam in totaal vijftien keer deel aan de Ronde van Frankrijk. Het is nog onbekend of hij volgend jaar doorgaat als renner.

In juni maakte het Britse koningshuis al bekend dat Cavendish, samen met onder meer de voormalige Britse premier Gordon Brown, de eretitel zou ontvangen.