Marokkaanse koning geeft kromsabel als cadeau aan Macron

De Franse president Emmanuel Macron gaat na zijn staatsbezoek aan Marokko niet met lege handen naar huis. Hij kreeg uit handen van koning Mohammed een op het oog waardevol cadeau nadat hij op het paleis in Rabat was ontvangen. Op beelden is te zien dat Macron een zogeheten koummya, een traditioneel Marokkaans kromsabel, cadeau krijgt.

Macron arriveerde maandag in Marokko voor een driedaags staatsbezoek. Na aankomst werden er direct zaken gedaan: Frankrijk en Marokko sloten verschillende handelsovereenkomsten ter waarde van 10 miljard euro, meldt persbureau AFP. Ook tekenden Macron en Mohammed een overeenkomst voor verdere samenwerking tussen beide landen.

De Franse president nodigde Mohammed ook direct uit voor een staatsbezoek aan Frankrijk. De koning heeft de uitnodiging geaccepteerd. Een datum moet nog worden geprikt, meldt het Marokkaanse persbureau MAP. Mogelijk komt Mohammed al in 2025 naar Parijs.

Met het staatsbezoek aan Marokko willen Macron en Mohammed de bekoelde banden tussen beide landen weer aanhalen.