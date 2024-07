Marokkaanse media: koningin in openbaar gezien op eiland Mykonos

Lalla Salma, de vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed, is zaterdag voor het eerst in jaren weer in het openbaar gezien. De 46-jarige vorstin, die sinds 2017 niet meer bij officiële gelegenheden is verschenen, verblijft volgens Marokkaanse media sinds enkele dagen op het Griekse eiland Mykonos. Van haar en haar kinderen, kroonprins Moulay Hassan en Lalla Khadija, circuleren beelden op sociale media.

Vrijdag deelden Griekse media al beelden van de aankomst van de 21-jarige kroonprins en 17-jarige prinses en hun gevolg op een luchthaven van het Griekse eiland.

Over de huidige rol van Lalla Salma doen sinds eind 2017 geruchten de ronde. Daarvoor was de vorstin al een tijd niet in het openbaar gezien. Maar de geruchtenstroom kwam pas echt op gang toen zij als enige ontbrak op familiefoto’s met de koning, na zijn hartoperatie in Parijs medio 2018. Sindsdien heeft het hof nooit een officiële verklaring gegeven over haar afwezigheid.

Tegen de gebruiken in werd Lalla Salma, als eerste echtgenote van een Marokkaanse vorst, aan het volk getoond. De onlangs overleden moeder van koning Mohammed daarentegen, Lalla Latifa, trad sinds haar huwelijk met koning Hassan nooit in het openbaar.