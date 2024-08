Märtha Louise en partner vereerd en dankbaar in aanloop huwelijk

Durek Verrett, de aanstaande man van de Noorse prinses Märtha Louise, is “vereerd” door alle mensen die stilstaan bij zijn huwelijk dat zaterdag plaatsvindt. Dat zegt de 49-jarige Verrett voor de camera van de Noorse krant Dagbladet.

“We zijn zo vereerd door alle mensen die hun huis uit zijn gekomen en ons supporten”, aldus Verrett. “We zijn echt heel dankbaar.”

Donderdagavond vierden Märtha Louise en haar verloofde feest in Hotel 1904 in de Noorse stad Ålesund. De prinses kijkt met positieve gevoelens terug op het feest. “We hadden een geweldige avond”, aldus de 52-jarige Märtha Louise.

Op vrijdag staat ook een preparty op het programma, in Geiranger. De Noorse koninklijke familie is inmiddels per boot onderweg naar het dorpje. Onder anderen kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn aan boord gestapt. Zaterdag vindt de ceremonie ook plaats in Geiranger.