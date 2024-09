Mary geeft interview aan interieurmagazine

De Deense koningin Mary heeft een inkijkje gegeven in de koninklijke residentie Kancellihuset. De vrouw van koning Frederik gaf een interview aan het Deense lifestyle- en interieurmagazine Bo Bedre, waarin ze vertelt over het nieuwe bijgebouw van de residentie.

Het nieuwe bijgebouw is een oude werkplaats. “Het gebouw is tot stand gekomen door innovatie”, zegt Mary in het artikel. “Er is veel nagedacht en ontworpen”, zegt Mary verder. “Mijn man en ik hebben het project van begin tot eind gevolgd, ons verdiept in wat er mogelijk was en samengewerkt met ambachtslieden en architecten om de juiste oplossing te vinden.”

In het artikel komen ook de architect en aannemer van het project aan het woord. Het bijgebouw wordt onder meer gebruikt voor vergaderingen, meldt het Deense hof.