Mary plant boom in Kopenhagen uit naam van geboortestad Hobart

De Deense koningin Mary heeft in Kopenhagen een boom geplant op initiatief van de gemeenteraad van Hobart, haar Australische geboortestad. Hobart eert Mary met de boom. Het Deense hof deelt foto’s van het moment.

Mary plantte maandag een eik in het Fælledpark. Hierbij was ook de burgemeester van de Deense hoofdstad Kopenhagen, Lars Weiss, aanwezig.

Terwijl in Kopenhagen een eik werd geplant, werd in Hobart een eucalyptusboom geplant ter ere van Mary. De eucalyptus is het officiële symbool van de Australische deelstaat Tasmanië. Hobart is de hoofdstad van die deelstaat.