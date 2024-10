Mary vaart op eerste dag in Brazilië met boot over Amazonerivier

Koningin Mary van Denemarken heeft de eerste dag van haar vierdaagse bezoek aan Brazilië erop zitten. Op donderdag deelt het Deense hof foto’s en een verslag van haar reis door de Amazone.

De reis van de koningin staat in het teken van het versterken van de samenwerking tussen Denemarken en Brazilië. Thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat zijn hierbij belangrijke gezamenlijke prioriteiten, aldus het paleis. Mary begon haar bezoek woensdag met een boottocht over de Amazonerivier. Onderweg kreeg ze inzicht in hoe milieucriminaliteit in het gebied wordt bestreden. Aansluitend bezocht ze een deel van het natuurreservaat van het regenwoud. Vanaf de 42 meter hoge uitkijktoren van het Amazone Museum dat daar is gevestigd, had Mary een goed uitzicht over het bos.

In de avond werd de Deense koningin door de gouverneur van de staat Amazonas ontvangen in een theatergebouw in het centrum van de stad Manaus. Hier werd een voorstelling opgevoerd over de culturele geschiedenis van het Amazonegebied.