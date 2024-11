Mathilde doet oproep voor betere bescherming kinderrechten

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdag een internationale conferentie over kinderrechten geopend die is georganiseerd ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Mathilde, die sinds 2009 erevoorzitter is van UNICEF België, vroeg daar aandacht voor de bescherming van kinderrechten. De opening vond plaats in het Egmontpaleis in Brussel.

“Overal ter wereld zijn de kinderrechten bedreigd”, zei koningin Mathilde tijdens een toespraak, volgens persbureau Belga. “De combinatie van crises zoals oorlogen, klimaatverandering, pandemieën, groeiende armoede en ongelijkheid zorgt voor een dramatische realiteit voor kinderen wereldwijd.”

Mathilde legde in haar toespraak de nadruk op het welzijn van meisjes. Dat onderstreepte ook Kitty van der Heijden, adjunct-directeur van UNICEF. “We moeten maatregelen nemen die zich specifiek richten op meisjes en vrouwen. We zien een dramatische toename in seksueel geweld tegen jonge meisjes”, stelde Van der Heijden.