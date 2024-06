Mathilde samen met Eléonore naar Koningin Elisabethwedstrijd

De Belgische koningin Mathilde heeft zaterdagavond de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd bijgewoond. De erevoorzitter van de muziekwedstrijd werd onverwacht vergezeld door haar jongste dochter, prinses Eléonore.

De komst van de prinses was niet aangekondigd. Een grote verrassing was het echter niet, want Eléonore vergezelde haar moeder ook in 2022 en 2023. De 16-jarige prinses is zelf muzikaal aangelegd en speelt viool. Dit jaar stond de internationale muziekwedstrijd in het teken van dat instrument.

De prestigieuze muziekwedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Dmytro Udovychenko uit Oekraïne. De Amerikanen Joshua Brown en Elli Choi eindigden als tweede en derde.