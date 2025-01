Máxima bezoekt project over thuisgevoel in Den Haag

Koningin Máxima brengt op dinsdag 14 januari een bezoek aan het community art-project Thuis in Den Haag van Stichting Haags Verhaal. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend. In het project wordt gezocht naar “de rode draad van het Haagse thuisgevoel”.

Thuis in Den Haag is in mei begonnen en reist in een jaar langs alle stadsdelen van Den Haag. Deelnemers gaan op openbare locaties, zoals buurtcentra en bibliotheken, met elkaar in gesprek over hun thuisgevoel. Dat gevoel kunnen ze weergeven door een symbool of enkele woorden met rode draad op een lapje stof te borduren. Die lapjes worden op een houten huisje bevestigd dat tijdens een slotmanifestatie in mei wordt onthuld in de Centrale Bibliotheek in Den Haag.

Máxima gaat tijdens haar bezoek met deelnemers en vrijwilligers in gesprek. Ook borduurt zij iets op een lapje stof.