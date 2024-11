Máxima bij ondertekening samenwerking Prinses Máxima Centrum

Koningin Máxima is donderdag 28 november aanwezig bij de ondertekening van de internationale samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Hopp Children’s Cancer Center in Heidelberg (KiTZ) en het Institut Curie te Parijs. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

De ondertekening van EU CAN KIDS vindt plaats in het Mauritshuis in Den Haag. Daarbij is ook Fleur Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aanwezig.

De samenwerking tussen de ziekenhuizen moet het onderzoek naar kanker bij kinderen bevorderen, met als doel om specifiek voor kinderen betere en effectievere behandelingen en therapieën te ontwikkelen. Máxima is aanwezig als ervaringsdeskundigen het woord nemen. Ook spreekt zij met betrokkenen van de drie ziekenhuizen.