Máxima heropent Domtoren in Utrecht met starten van lichtshow

Koningin Máxima heeft zaterdagavond na een jarenlange renovatie de Domtoren in Utrecht officieel weer geopend. Dat deed zij door samen met burgemeester Sharon Dijksma een lichtshow te starten.

Máxima werd met luid applaus verwelkomd en zwaaide lachend naar de aanwezigen toen ze tijdens de ceremonie in beeld werd gebracht. De koningin keek daarna onder meer aandachtig naar de act van Flying Street Art, een groep die abseilend op de gevel van de Domtoren danste.

De openingshandeling vond plaats op het balkon van het Academiegebouw. Hier overhandigde de burgemeester een gloeilamp aan de koningin, die zij in een sculptuur van de Domtoren plaatste. Daarna werd een lichtshow op de toren geprojecteerd en was de opening een feit. Dijksma zei “heel erg blij en ontzettend trots” te zijn dat de koningin erbij was. Toenmalige koningin Wilhelmina en voormalige koningin Beatrix gingen Máxima voor in het bijwonen van een bijzondere gebeurtenis rondom de bekende toren in Utrecht.

In aanloop naar de ontsteking van de verlichting waren er optredens van Chris Alain en de band Leoparte. Na de opening traden de Utrechtse artiesten FLO en SanDeMan op.