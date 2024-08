Máxima kijkt mee bij ‘familietraditie’ bloemencorso in Zundert

Koningin Máxima ging vrijdagmiddag even helpen bij het bloemsteken ter voorbereiding van het jaarlijkse bloemencorso. Het Corso in Zundert bestaat al tachtig jaar en is het grootste dahliacorso ter wereld. Eén ding werd de koningin al snel duidelijk: “jong en oud, iedereen telt mee”.

Het evenement, volledig gerund door meer dan 7000 vrijwilligers, is ieder jaar op de eerste zondag van september. Twintig buurtschappen gaan de strijd met elkaar aan om het bouwen van de mooiste praalwagen met bloemen.

Máxima bezocht de voorbereidingen van drie buurtschappen: Helpt Elkander, De Berk en Klein-Zundert. De koningin sprak met de deelnemers en hielp bij het prikken en tikken van de dahlia’s. Bij het prikken van de bloemen steken de vrijwilligers een spijker in de dahlia’s, zodat die later op de wagen geplaatst kunnen worden, het tikken.

Vieze vingers

De koningin hielp enthousiast mee met het steken van de bloemen. Wel kreeg ze de waarschuwing dat je vingers behoorlijk vies worden van het werkje. Daar draaide ze haar hand niet voor om. “Daar kunnen we tegen.” Ze leek er zelfs wel lol in te hebben. “Ik kan dit heel lang blijven doen”, zei de koningin voordat ze naar het volgende onderdeel liep.

Het corso in Zundert heeft dit jaar ook te maken met uitdagingen. Door de hevige regenval zijn er een stuk minder bloemen: zo’n 800 kratten ten opzichte van 1600 kratten in andere jaren. De vrijwilligers mogen de karren opvullen met andere materialen, zoals pluizen, bananenbladeren en maanzaadjes.

De koningin sprak tijdens het prikken met kinderen, ouders en opa’s en oma’s, maar niet iedereen had evenveel tijd. Sommige vrijwilligers voelden de druk flink, de karren moeten immers zondag af zijn. Máxima was onder de indruk van de inzet van iedereen om het evenement tot een succes te maken. “Ik vind het zo geweldig dat iedereen dit met elkaar doet”, besloot ze.