Máxima lanceert lesprogramma en wedstrijd over ruimtetechnologie

Koningin Máxima heeft woensdagochtend in Space Expo in Noordwijk het nieuwe landelijke lesprogramma en een wedstrijd van Vakkanjers gelanceerd. Dat deed zij door samen met vier leerlingen op een rode knop te drukken.

Vakkanjers bestaat 25 jaar en heeft een speciaal lesprogramma ontwikkeld over hoe technologie uit de ruimte het leven op aarde beter kan maken. Het programma is bedoeld voor leerlingen vanaf groep zeven van het basisonderwijs tot en met de vierde klas van het voortgezet onderwijs.

Ook is er een wedstrijd uitgeschreven. In Space Expo krijgen 185 deelnemende leerlingen allerlei technische opdrachten waarbij ze leren over de kwetsbaarheid van de aarde. Zij worden hier uitgedaagd door astronaut André Kuipers en zijn collega’s Helen Sharman en Claudie Haigneré om ideeën te bedenken en op onderzoek uit te gaan.

Na de lancering in Space Expo ging Máxima nog met enkele leerlingen in gesprek over de onderzoeken die zij doen.