Máxima loopt dagje mee met inwoners van Klaaswaal

Koningin Máxima brengt op 15 oktober een bezoek aan Klaaswaal in de gemeente Hoeksche Waard. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend. Het bezoek staat in het teken van de leefbaarheid en het sterke verenigingsleven van de dorpsgemeenschap.

In Klaaswaal wonen ruim 4000 inwoners. Samen met dertien andere dorpen en 37 buurtschappen vormt het dorp de gemeente Hoeksche Waard.

Het bezoek van Máxima begint op nieuwbouwlocatie Blom. Daar spreekt ze met toekomstige bewoners over hun keuze om in Klaaswaal te blijven wonen of er juist naartoe te verhuizen. Ook bezoekt de koningin een buurthuis, waar inwoners het belang van ontmoetingen op die plek bespreken. Máxima bezoekt eveneens een repetitie van twee muziekverenigingen en voetbalvereniging SSS Klaaswaal.