Máxima: mkb-bedrijven zijn heel hard nodig voor de economie

Koningin Máxima heeft maandag tijdens het jaarlijkse congres van de Stichting MKB Financiering (SMF) in Driebergen benadrukt dat mkb-bedrijven heel belangrijk zijn. “We hebben het mkb héél hard nodig in het totale ecosysteem van onze economie. Maar dan moet het mkb wel mogelijkheden krijgen en kansen grijpen. En dat gebeurt nog onvoldoende”, zei de vorstin in een toespraak. Máxima sprak als lid van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap.

Volgens de koningin is de situatie “uitdagend” voor de midden- en kleinbedrijven. Dat komt onder meer door personeelstekort en de “noodzaak om te verduurzamen”, zei ze. “Het is dus heel waardevol dat u vandaag naar Driebergen bent gekomen om samen na te denken over oplossingen en vooral over concrete acties.”

Het werk van de bedrijven is van groot belang en de urgentie is hoog, vindt de koningin. “Het gaat om de innovatiekracht van ons mkb en daarmee om de toekomst van ons allemaal. Goede, passende en proactieve financiering is cruciaal en u kunt dat samen mogelijk maken. Ik wens u daarbij heel veel succes!”