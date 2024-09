Máxima praat met studenten in Leiden over mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft maandag een bezoek gebracht aan Stichting ‘Door het Geluid’ in Leiden. Deze stichting zet zich in om de mentale gezondheid van studenten bespreekbaar te maken en aan te pakken. Tijdens haar bezoek sprak de koningin met vertegenwoordigers van de gemeente, onderwijsinstellingen en studentenverenigingen over hoe zij samenwerken om het welzijn van studenten in Leiden te verbeteren.

De stichting organiseert workshops die studenten geven op onderwijsinstellingen en bij studie-, sport- en studentenverenigingen. Máxima nam ook zelf deel aan een dergelijke workshop. Na afloop deelden studentenambassadeurs van de stichting hun ervaringen met haar.

Stichting ‘Door het Geluid’ werkt nauw samen met MIND Us, waarvan de koningin erevoorzitter is. Deze organisatie ondersteunt jongeren bij het krijgen van grip op hun mentale gezondheid.