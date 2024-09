Media: geen ontmoeting Harry en Charles bij bezoek aan VK

Prins Harry zal tijdens zijn aankomende reis naar het Verenigd Koninkrijk zijn vader koning Charles vermoedelijk niet treffen. Britse media verwachten dat er geen ontmoeting is, omdat de koning rond die tijd in Schotland is.

De hertog van Sussex is op 30 september aanwezig bij de uitreiking van de WellChild Awards in Londen. Zijn vader Charles is die week in Schotland om het parlement daar toe te spreken. Dat doet de koning op 28 september in het kader van het 25-jarig bestaan van het parlement. Naar verwachting blijft Charles daarna nog een paar dagen in Schotland.

De laatste keer dat Harry en Charles elkaar zagen was volgens de Britse media in februari. De 40-jarige prins bezocht toen zijn vader nadat bekend was geworden dat de koning kanker onder de leden heeft. Harry woont sinds een aantal jaar met zijn gezin in de Amerikaanse staat Californië.