Meer toeschouwers en demonstranten langs route Glazen Koets

Langs de route die de Glazen Koets met de koninklijke familie later dinsdagmiddag rijdt, verzamelen zich steeds meer toeschouwers. Ook demonstranten kiezen een positie langs de route.

Op het Lange Voorhout willen ruim tien demonstranten van de organisatie Republikein niet plaatsnemen in een speciaal demonstratievak. Ze dragen borden bij zich met “Willem de Laatste” en “Een koning hoort in een sprookjesboek niet in de grondwet”.

Aan de gevel van museum Escher in het Paleis is inmiddels de kassabon van de actie #geenhogerebtw uitgerold, waarop te zien is welke gevolgen de verhoging van de btw heeft. Zo staat er dat een voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland straks 76 euro kost in plaats van 68 en dat voor een bruidsreportage na de verhoging 2775 euro moet worden neergeteld (was 2500).

Bij Paleis Noordeinde neemt het aantal mensen achter de dranghekken toe, maar het staat niet helemaal vol en er is nog loopruimte langs de gebouwen. Onder de toeschouwers zijn mensen van alle leeftijden, ook kinderen. Sommige mensen zitten op een stoeltje klaar voor de stoet.