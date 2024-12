Mette-Marit blij dat Ingrid Alexandra thuis is met Kerstmis

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is verheugd dat haar dochter prinses Ingrid Alexandra thuis is tijdens de kerstperiode. Dat zei de 51-jarige vrouw van kroonprins Haakon vrijdag volgens de Noorse krant Dagbladet bij een bezoek aan een ziekenhuis in de stad Drammen. Ook Ingrid Alexandra was aanwezig bij dat bezoek.

“Het is heerlijk om Ingrid thuis te hebben”, antwoordde Mette-Marit op de vraag hoe ze het vond dat haar dochter thuis is tijdens de feestdagen. Ingrid Alexandra maakt sinds begin dit jaar deel uit van een geniebataljon dat is gelegerd in Øverbygd, in het noorden van Noorwegen. Daar volgt zij een militaire opleiding.

Ingrid Alexandra is het oudste kind van Mette-Marit en Haakon. Het kroonprinselijk paar heeft ook nog een zoon, Sverre Magnus. Vrijdag bracht Ingrid Alexandra met haar moeder een bezoek aan een ziekenhuis, waar zij chronisch zieke kinderen ontmoetten. Vrijdagmiddag is de 20-jarige prinses samen met haar ouders ook bij een regeringslunch.