Mette-Marit blijft zwijgen over mishandelingszaak zoon

De Noorse kroonprinses Mette-Marit geeft vooralsnog geen commentaar op de zaak rondom haar zoon Marius Borg Høiby. Dat doet ze “uit respect voor alle betrokkenen”, zei ze dinsdag tegen Noorse journalisten aan het begin van een driedaags streekbezoek aan de regio Trøndelag. Ze vroeg daarbij iedereen om begrip.

Mette-Marit heeft tot dusver niets in het openbaar gezegd over Høiby. Haar oudste zoon, die ze kreeg uit een eerdere relatie, werd begin vorige maand gearresteerd na een geweldsincident. Hij wordt niet alleen verdacht van mishandeling, maar ook van vernieling en bedreiging. Het slachtoffer had een relatie met Høiby.

Mette-Marit is samen met haar man Haakon op streekbezoek. De kroonprins sprak eerder wel over Høiby met journalisten. Hij noemde het een “serieuze zaak” en vond het belangrijk dat alle betrokkenen “goede hulp en ondersteuning krijgen” en dat ze “goede mensen om zich heen hebben”. “Dit is nu een zaak die door de politie en de rechter moet worden afgehandeld. Zo worden alle partijen gehoord en dat is goed.”