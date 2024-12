Mette-Marit is ‘absoluut’ nog niet klaar voor Kerstmis

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is nog niet klaar voor de feestdagen. “Absoluut niet”, gaf de echtgenote van kroonprins Haakon dinsdag aan in gesprek met Noorse journalisten tijdens een bezoek aan een woon- en zorgcentrum in Asker. Ze gaat door een moeilijke periode omdat haar zoon Marius Borg Høiby verdacht wordt van het mishandelen en verkrachten van verschillende vrouwen.

Mette-Marit, die tijdens hetzelfde bezoek tot tranen toe geroerd raakte bij een kerstconcert, kreeg in het korte vraaggesprek echter bijval van Haakon: “Je bent behoorlijk op schema. Ik vind dat je het erg goed hebt gedaan”, zei hij.

De kroonprinses moest daarna toegeven dat ze al wel vroeg was begonnen met de voorbereidingen en dat dat wel heeft geholpen. “Gelukkig ben ik altijd heel vroeg.” Het paar wenste de pers daarna een fijne kerst.