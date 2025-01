Mette-Marit krijgt rondleiding bij modebibliotheek in Oslo

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft in Oslo de modebibliotheek bezocht. Bij de International Library of Fashion Research leerde ze meer over het werk van de instelling en mode als cultureel erfgoed.

De International Library of Fashion Research (ILFR) is een non-profit gespecialiseerde bibliotheek, ontmoetingsplaats en onderzoekscentrum voor mode. De jonge Noorse journaliste Elise By Olsen richtte de ILFR op in 2020. De collectie bevat meer dan 15.000 fysieke objecten en gedrukt materiaal uit de mode-industrie. In 2022 opende de bibliotheek haar deuren.

Na ontvangst door de oprichtster, kreeg Mette-Marit een rondleiding. Het Noorse hof deelt dat de prinses verschillende items uit de collectie bekeek, zoals catalogi, persberichten, uitnodigingen en ander promotiemateriaal.

De kroonprinses hoorde ook over hoe de bibliotheek hoopt bij te dragen aan een beter begrip van mode als cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.