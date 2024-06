Mette-Marit trapt renovatie Vikingmuseum in Oslo af

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft dinsdagochtend de eerste steen gelegd voor het Vikingskipshuset, een museum over de Vikingtijd, dat wordt gerenoveerd. Dat deed de prinses op het schiereiland Bygdøy, bekend om zijn vele musea. De renovatie duurt tot 2027.

Mette-Marit legde symbolisch de eerste steen in een bak met zand. Daarbij waren ook Anne Lindboe, burgemeester van de Noorse hoofdstad Oslo, en Harald Nicolaisen, directeur van het Noorse directoraat voor openbare bouw, aanwezig.

Het Vikingskipshuset is een museum gewijd aan de Vikingen en vooral de Vikingschepen. Het museum is gevestigd in Bygdøy in Oslo en maakt deel uit van de universiteit van Oslo.