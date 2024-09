Mohamed Al Fayed, vader van vriend Diana, beticht van wangedrag

Twintig voormalige medewerkers van de bekende Egyptische zakenman Mohamed Al Fayed beschuldigen hem van seksueel misbruik. Vijf van hen zeggen verkracht te zijn door de vorig jaar overleden miljardair, meldt de BBC na onderzoek.

Al Fayed was de eigenaar van het luxe warenhuis Harrods, het Ritz in Parijs en de voetbalclub Fulham. Hij was ook de vader van Dodi Fayed, die een relatie had met de Britse prinses Diana. De twee kwamen in 1997 samen om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs.

Het misbruik van Mohamed Al Fayed vond plaats over een periode van jaren, zegt de BBC. Harrods zou niet hebben ingegrepen en wangedrag zelfs hebben weggemoffeld.

In een podcast van de BBC zeggen ruim twintig oud-medewerkers van Al Fayed dat hij ze misbruikt heeft in Londen, Parijs, Saint-Tropez en Abu Dhabi. Volgens de omroep maakte hij geregeld rondes over de winkelvloer van Harrods, op zoek naar jonge, vrouwelijke verkopers die hij aantrekkelijk vond. Vervolgens werden ze bevorderd naar een baan op de hoger gelegen verdiepingen, waar hij kantoor hield. Het misbruik vond plaats in het pand van Harrods, maar ook in Al Fayeds appartement in Londen, het Ritz en zijn villa in Parijs en op andere reisjes, aldus de BBC.