Mohamed Al Fayed, vader vriend Diana, weer beticht van misbruik

De vorig jaar overleden Egyptische zakenman Mohamed Al Fayed, de vader van de vriend van prinses Diana, wordt door meer vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Het aantal is opgelopen van 20 naar 37, melden advocaten. Zij verwachten dat “veel meer” slachtoffers zich zullen melden.

Al Fayed was tot 2010 eigenaar van het Britse warenhuis Harrods. Advocaat Dean Armstrong spreekt van “een volkomen gebrek aan verantwoordelijkheid van het bedrijf en tekortkomingen in het bieden van een veilige werkomgeving” bij het wereldberoemde warenhuis in Londen. De miljardair was ook eigenaar van onder meer het hotel Ritz in Parijs en de Engelse voetbalclub Fulham.

De BBC meldde donderdag dat twintig voormalige personeelsleden zeggen dat ze door Al Fayed zijn misbruikt in Londen, Parijs, Saint-Tropez en Abu Dhabi. Vijf van hen verklaarden dat ze waren verkracht. Het misbruik zou over jaren hebben plaatsgevonden. Andere oud-medewerkers zeiden tegen de BBC dat Al Fayeds ongepaste gedrag een publiek geheim was.

Al Fayed was ook de vader van Dodi Fayed, die een relatie had met de Britse prinses Diana. Het koppel kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeval in Parijs.