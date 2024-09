Molenaar stelt kleinzoon voor aan Beatrix bij heropening molen

Molenaar Taeke Overdijk heeft vrijdag zijn kleinzoon Benjamin Overdijk voorgesteld aan prinses Beatrix. De ontmoeting tussen de 86-jarige prinses en de baby vond plaats tijdens de heropening van koren- en pelmolen De Noordstar in het Groningse Noordbroek.

De prinses heropende de molen door het luiden van een bel. Aansluitend bezocht de prinses de molen en sprak zij met vrijwilligers. Ze heropende de molen in haar functie van beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van molens in Nederland.

Molen De Noordstar werd sinds 2023 hersteld nadat was geconstateerd dat delen van de molen aan renovatie toe waren. Het herstel is gefinancierd met de opbrengst van diverse acties in het dorp en de regio.