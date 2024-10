Monarchisten Australië boos dat premiers Charles niet willen zien

Monarchisten in Australië zijn boos op de premiers van de zes deelstaten van het land, omdat zij naar eigen zeggen te druk zijn om de Britse koning Charles te verwelkomen tijdens zijn bezoek later deze week. Bev McArthur van de Australian Monarchist League noemt het “een belediging”, meldt de BBC maandag.

Charles wordt tijdens het bezoek welkom geheten met een receptie in de hoofdstad Canberra, maar niet door de premiers van New South Wales, Victoria, Queensland, West-Australië, Zuid-Australië en Tasmanië. Andere vertegenwoordigers en gouverneurs van de deelstaten zijn wel aanwezig en ook de Australische premier Anthony Albanese heet de koning welkom. Toch vindt McArthur het niet kunnen, zegt ze tegen de BBC. “Ik vind het een belediging. Ze zouden hun Republikeinse pet af moeten zetten, het korte reisje naar Canberra moeten maken en ‘hoi, bedankt dat u naar Australië bent gekomen’ zeggen”, vindt ze.

“Het ontbreken van premiers van deelstaten in Canberra is volstrekt onverdedigbaar”, vervolgt McArthur. “De koning en koningin verwelkomen in Australië is het minste wat ze kunnen doen als gekozen vertegenwoordigers van hun deelstaten.”

Australië is onderdeel van het Gemenebest. Koning Charles en koningin Camilla zijn vanaf vrijdag 18 oktober ‘Down Under’ en brengen daarna ook een staatsbezoek aan Samoa. Op het eiland wonen zij de Commonwealth Heads of Government Meeting bij. Het bezoek duurt tot en met zaterdag 26 oktober.