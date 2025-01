Naruhito hoopt op vredig jaar en denkt aan natuurrampslachtoffers

Keizer Naruhito heeft donderdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak de hoop uitgesproken voor een vredig jaar. Hij uitte ook zijn zorgen voor mensen die getroffen waren door natuurrampen, meldt het Japanse persbureau Kyodo News.

“Ik maak me zorgen over de vele mensen die nog steeds kampen met veel tegenslagen”, zei Naruhito. De keizer refereerde hiermee onder meer aan de slachtoffers van de zware aardbeving op nieuwjaarsdag vorig jaar op het schiereiland Noto. Als gevolg daarvan werd de nieuwjaarstoespraak toen afgelast. “Ik hoop dat dit een vredig en goed jaar wordt”, vervolgde de 64-jarige Naruhito. “Ik wens de mensen in ons land en over de hele wereld geluk.”

De keizer werd op het balkon van het paleis in Tokio vergezeld door zijn vrouw, keizerin Masako. Zij zwaaiden samen naar de duizenden toeschouwers die kwamen luisteren naar de toespraak. Ook de 90-jarige keizerin-emerita Michiko was aanwezig. Zij moest in oktober vorig jaar nog geopereerd worden aan een gebroken dijbeen na een val. Michiko was donderdag zonder wandelstok aanwezig bij de toespraak van haar zoon.