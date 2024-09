Nationale start 80 jaar vrijheid in Mesch met koningspaar

De nationale start van 80 jaar vrijheid wordt gevierd in het Limburgse dorp Mesch. Hierbij staat het begin van de bevrijding van Limburg en het zuiden van het land centraal. Bij de viering zijn tien veteranen uit Amerika en koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig.

Het is donderdag precies 80 jaar geleden dat de eerste geallieerde soldaten via Mesch in de gemeente Eijsden-Margraten Nederland binnenkwamen. Voor het Koningspaar Mesch aandoet ontmoeten zij de veteraan Kenneth Thayer op de route die de geallieerde Amerikaanse soldaten in 1944 moesten afleggen om het Limburgse dorp vanuit België te bereiken. Zij komen gezamenlijk aan bij de ceremonie in een legervoertuig.

Tijdens de plechtigheid wordt onder meer het vrijheidsvuur ontstoken en er worden toespraken gehouden door de commissaris van de Koning Emile Roemer, burgemeester Alain Krijnen en een nabestaande van een soldaat die omkwam in Mesch.

De ceremonie is besloten, maar de NOS zendt het vanaf 13.40 uur live uit op NPO 1.