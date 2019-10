Het vernieuwde en uitgebreide DAF Museum in Eindhoven wordt op vrijdagmiddag 8 november officieel geopend door Pieter van Vollenhoven. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

In het museum zijn bedrijfswagens, bussen, militaire voertuigen en rallyvoertuigen te zien die door Van Doorne’s Automobiel Fabriek (DAF) zijn ontwikkeld. Ook kunnen bezoekers er de geschiedenis van het bedrijf leren kennen en is er een grote collectie personenvoertuigen te zien, waaronder ook prototypen die nooit in productie zijn gegaan.

Na de officiële opening krijgt Van Vollenhoven een rondleiding door het museum en spreekt hij met een aantal van de ruim 150 vrijwilligers die voor het museum actief zijn.